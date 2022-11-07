В Череповце мужчина избил и задушил собутыльника из-за споров о политике

07.11.2022 [Происшествия]

В Череповце суд вынес приговор местному жителю, признанному виновным в убийстве.

Установлено, что инцидент произошёл в феврале 2022 года. Несколько человек, среди которых были оба фигуранта дела, отмечали новоселье в квартире друзей. После гости решили продолжить застолье в квартире потерпевшего — преподавателя местного военного университета.

«Когда все гости ушли, между одним из друзей и хозяином квартиры из-за разных взглядов в военной политике государства произошла ссора», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Подсудимый избил и задушил пострадавшего. В суде мужчина частично признал вину и пояснил, что не имел умысла убивать собутыльника, а просто хотел его успокоить.

«Из показаний свидетелей — сотрудников станции скорой медицинской помощи, прибывших на место происшествия, следует, что подсудимый, сидя на полу, плакал, просил скорее его арестовать, был расстроен и подавлен, на полу в комнате лежал мужчина без признаков жизни», — также говорится в сообщении пресс-службы судов Вологодской области.

Осуждённому назначено наказание в виде восьми лет и шести месяцев колонии строгого режима. С него также взыскали 1 500 000 рублей компенсации морального вреда в пользу матери погибшего.

Тэги: пьянка, политика, ссора, убийство, гибель человека, приговор

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