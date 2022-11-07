Четыре победы одержали волейболистки «Северянки» в туре Чемпионата России высшей лиги «А»

07.11.2022 [Спорт]

В Анапе с 3 по 6 ноября прошел третий тур Чемпионата высшей лиги «А» по волейболу, где приняли участие спортсменки череповецкой «Северянки».

Подопечные Романа Самбурского дважды обыграли «Уралочку-2-УрГЭУ» из Свердловской области. Оба матча завершились со счётом 3:1. Также дважды были сильнее «Уфимочки-УГНТУ». Первый матч завершился со счётом 3:0 (25:22, 25:23, 26:24). В заключительном матче тура череповчанки уступили в первом сете 18:25, но три следующих остались за «Северянкой» - 25:15, 25:17, 25:13. В результате матч завершился со счётом 3:1 в пользу череповачанок.

«Недосып, время в залах ожидания, долгий ночной переезд на автобусе сильно повлияли на игру команды в первый день тура. После дело пошло на лад. За прошедший месяц мы провели серьёзную работу по улучшению нашей игры, и её плоды уже начинают сказываться. У нас стала острее подача, в нападении мы теперь ошибаемся меньше, повышается эффективность взаимодействий блока/защиты», - подвел итоги тура главный тренер череповецкой команды Роман Самбурский.

«Северянка» занимает 1 место на предварительном этапе высшей лиги «А», одержав 9 побед в 12 матчах. Следующий тур череповчанки проведут в Омске с 24 по 27 ноября, где им предстоит провести по два матча с «Тюменью» и ВК «Омь».

Тэги: волейбол, Северянка, чемпионат России

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