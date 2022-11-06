Жителя Вологды будут судить за угрозу убийством матери

В Вологде будут судить мужчину, который угрожал убийством своей матери.

В апреле этого года мужчина, будучи пьяным на кухне стал ссориться со своей матерью. В ходе ссоры пьяный мужчина схватил в руки провод от зарядного устройства телефона, набросил на шею матери и затянул концы провода.

«При этом обвиняемый высказал в адрес матери угрозу убийством: „Я тебя убью“. После указанных слов свои преступные действиях самостоятельно прекратил и покинул квартиру», — сообщают в прокуратуре города Вологды.

Прокуратурой города Вологды утвержден обвинительный акт в отношении жителя г. Вологды обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 УК РФ, то есть угрозу убийством. Санкция указанной статьи предусматривает до 2 лет лишения свободы.