Жителя Вологды будут судить за угрозу убийством матери

06.11.2022 [Происшествия]

В Вологде будут судить мужчину, который угрожал убийством своей матери. 

В апреле этого года мужчина, будучи пьяным на кухне стал ссориться со своей матерью. В ходе ссоры пьяный мужчина схватил в руки провод от зарядного устройства телефона, набросил на шею матери и затянул концы провода.

«При этом обвиняемый высказал в адрес матери угрозу убийством: „Я тебя убью“.  После указанных слов свои преступные действиях самостоятельно прекратил и покинул квартиру», — сообщают в прокуратуре города Вологды. 

Прокуратурой города Вологды утвержден обвинительный акт в отношении жителя г. Вологды обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 УК РФ, то есть угрозу убийством. Санкция указанной статьи предусматривает до 2 лет лишения свободы.

 

Тэги: угрозы

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