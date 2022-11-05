В Вологде двое подростков и двое мужчин до смерти избили человека

В Вологде следователи возбудили уголовное дело по факту причинения смертельных травм 28-летнему местному жителю.

В преступлении подозреваются двое подростков 16 и 17 лет и двое 25-летних мужчин. 29 октября потерпевший скончался в больнице, куда его доставили с множественными травмами. По версии следствия, инцидент произошёл в ночь с 24 на 25 октября. Подозреваемые были пьяны и встретили потерпевшего — их знакомого — на улице Щетинина. Из личной неприязни они напали на мужчину, избили его и оставили на месте происшествия.

«Собранными в ходе следствия первоначальными доказательствами подтверждается, что избиение потерпевшего совершалось на протяжении нескольких часов, при этом противоправные действия подельников один из фигурантов фиксировал на камеру мобильного телефона», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

Подозреваемых задержали. Установлено, что некоторые из них ранее привлекались к административной и уголовной ответственности. Всех задержанных заключили под стражу. Расследование уголовного дела, возбуждённого по ч. 4 ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее смерть потерпевшего) продолжается.