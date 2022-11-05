Жительницу Вологды задержали за кражу спиртного и продуктов в супермаркете

05.11.2022 [Происшествия]

В Вологде сотрудники Росгвардии задержали 36-летнюю местную жительницу за кражу продуктов в супермаркете на улице Северной.

«Прибывший на вызов наряд группы задержания выяснил, что одна из посетительниц в торговом зале взяла различные продукты питания и спиртные напитки, а затем переложила их в свою сумку и прошла на выход, минуя кассовую зону», — сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Вологодской области.

Задержанная не захотела объяснить причину своего поступка. Её передали полицейским для дальнейшего разбирательства и принятия процессуального решения.

Тэги: кража еды, мелкое хищение, супермаркет, Росгвардия

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