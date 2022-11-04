Творческая встреча с режиссером Петром Гладилиным пройдет в Вологде 6 ноября

04.11.2022 [Культура]

Творческая встреча с режиссером Петром Гладилиным пройдет в Вологодском доме актера 6 ноября. Встреча называется «Спектакль: тело, вовлеченное в переживание».

Петр Гладилин - драматург, режиссер театра и кино, поэт, художник-график, продюсер. В его творческом багаже - более 100 постановок в России, странах СНГ и за рубежом. По сценариям Петра Гладилина снято более 20 художественных фильмов и сериалов.

Начало встречи 6 ноября в 15:00 в Вологодском доме актера по адресу: Вологда, Ленинградская, 4.

Вход свободный.

Возрастных ограничений нет.

Тэги: творческие встречи, режиссеры

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