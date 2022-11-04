Водителей Вологодской области предупреждают о гололедице в праздничные выходные

04.11.2022 [Общество]

Синоптики предупреждают водителей, что в праздничные выходные с 4 по 6 ноября на дорогах Вологодской возможно образование гололедицы.

– В праздничные выходные территория Вологодской области останется под влиянием антициклона, поэтому существенных осадков не прогнозируется, – сообщают специалисты Вологодского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. – Местами есть вероятность непродолжительного слабого снега. В ночные часы антициклональный характер погоды будет способствовать выхолаживанию.

Минимальная температура опустится до -1, -6 градусов, местами на дорогах возможно образование гололедицы. 

Днем температура воздуха ожидается -1,+2 градуса. 

По мнению синоптиков, такой температурный фон близок климатической норме. Повышенное атмосферное давление будет влиять на рассеивание облаков и появление солнца.

С понедельника, 7 ноября, характер погоды изменится, регион попадет под влияние атлантического циклона. Атмосферные фронты принесут потепление и осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. По предварительным данным, на следующей неделе ожидается неустойчивая теплая погода с осадками.
 

Тэги: погода, гололед

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