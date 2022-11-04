Аварийное отключение электричества произошло в Соколе 4 ноября.
Об отключении света сообщили жители Сокола в социальных сетях.
– Около часа жители части микрорайона Печаткино оставались без электроэнергии, – сообщает пресс-служба администрации Вологодского района. – Причиной стала аварийная ситуация на Сухонском комбинате.
Сообщается, что 4 ноября в 8.30 на Сухонском КБК произошло аварийное отключение двух ячеек электрической подстанции. На объект выехала бригада ВОЭК для устранения неполадок. В 9.25 электроснабжение микрорайона было полностью восстановлено, По официальной информации, здания больницы и скорой медицинской помощи не были отключены.
– Свет дали, а воду отключили! – продолжают возмущаться в соцсетях жители Сокола.
– Почему не предупреждают, что отключат?
– Традиции в Соколе не меняются, как праздник сразу отключают и воду, и свет...
– Советская, 84, вообще никакой нет.
– Биржевая, тоже воды нет!
В тоже время по данным на 12:00 4 ноября появляются сообщения, что в некоторых районах Сокола воду снова дали.