Аварийное отключение электричества произошло в Соколе 4 ноября

04.11.2022 [Происшествия]

Аварийное отключение электричества произошло в Соколе 4 ноября.

Об отключении света сообщили жители Сокола в социальных сетях.

– Около часа жители части микрорайона Печаткино оставались без электроэнергии, – сообщает пресс-служба администрации Вологодского района. – Причиной стала аварийная ситуация на Сухонском комбинате.

Сообщается, что 4 ноября в 8.30 на Сухонском КБК произошло аварийное отключение двух ячеек электрической подстанции.  На объект выехала бригада ВОЭК для устранения неполадок. В 9.25 электроснабжение микрорайона было полностью восстановлено, По официальной информации, здания больницы и скорой медицинской помощи не были отключены.

– Свет дали, а воду отключили! – продолжают возмущаться в соцсетях жители Сокола.

– Почему не предупреждают, что отключат?

– Традиции в Соколе не меняются, как праздник сразу отключают и воду, и свет...

– Советская, 84, вообще никакой нет.

– Биржевая, тоже воды нет!

В тоже время по данным на 12:00 4 ноября появляются сообщения, что в некоторых районах Сокола воду снова дали.
 

Тэги: отключение электричества, отключение воды, Сокол, Сокольский ЦБК

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