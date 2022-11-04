Аварийное отключение электричества произошло в Соколе 4 ноября.

Об отключении света сообщили жители Сокола в социальных сетях.

– Около часа жители части микрорайона Печаткино оставались без электроэнергии, – сообщает пресс-служба администрации Вологодского района. – Причиной стала аварийная ситуация на Сухонском комбинате.

Сообщается, что 4 ноября в 8.30 на Сухонском КБК произошло аварийное отключение двух ячеек электрической подстанции. На объект выехала бригада ВОЭК для устранения неполадок. В 9.25 электроснабжение микрорайона было полностью восстановлено, По официальной информации, здания больницы и скорой медицинской помощи не были отключены.

– Свет дали, а воду отключили! – продолжают возмущаться в соцсетях жители Сокола. – Почему не предупреждают, что отключат? – Традиции в Соколе не меняются, как праздник сразу отключают и воду, и свет... – Советская, 84, вообще никакой нет. – Биржевая, тоже воды нет!

В тоже время по данным на 12:00 4 ноября появляются сообщения, что в некоторых районах Сокола воду снова дали.

