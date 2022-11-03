В «Старинном парке» деревни Юрово при благоустройстве завысили объемы принятых работ

Контрольно-счетная палата при проверке использования бюджетных средств обнаружила завышение принятых работ на двух объектах.

Использование бюджетных средств на благоустройство объектов туристической индустрии в муниципальных образованиях области в рамках подпрограммы «Развитие туризма» государственной программы «Развитие культуры, туризма и архивного дела в Вологодской области на 2021–2025 годы», было проверено за 2021 год. Информация о результатах проверки появилась на сайте КСП 24 октября этого года.

«В результате обследования благоустройства объектов туристской индустрии: ботанический памятник природы областного значения „Старинный парк“ д. Юрово, территории общего пользования, прилегающей к памятному знаку „60-я параллель“ в г. Тотьме, установлено завышение объемов принятых работ», — говорится в отчете КСП,

«Старинный парк» в Юрово в 2007 году был объявлен ботаническим памятником природы областного значения, из областного бюджета было выделено 1,98 млн рублей. В парке появились арт-объект в виде заглавной буквы «Б», символизирующей род Брянчаниновых, информационные щиты «Территория туризма», входные ворота, ограждение, мостики с коваными перилами, скамейки, указатели, ограждение для липы.