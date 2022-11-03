В Шексне женщина случайно убила гостя, которого хотела выгнать из комнаты

В Шексне суд вынес приговор местной жительнице, признанной виновной в преступлении, предусмотренном ч.4 ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Установлено, что инцидент произошёл в общежитии на улице Сапожникова вечером 1 июля 2022 года. Подсудимая — хозяйка одной из комнат — выпивала у себя в компании потерпевшего. Они поссорились, и женщина выгнала гостя в подъезд, но тот стал стучать в двери, пытаясь попасть обратно.

«Женщина, вооружившись кухонным ножом, открыла входную дверь в комнату и нанесла несколько ударов ножом по телу мужчины. От полученных ранений потерпевший скончался в больнице», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Подсудимая согласилась с предъявленным обвинением. Ей назначили наказание в виде шести лет колонии общего режима.