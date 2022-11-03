Власти Вологодской области намерены привлечь более 13,1 млрд рублей на строительство инфраструктуры Зашекснинского района Череповца

Власти Вологодской области намерены привлечь более 13,1 млрд рублей из всех уровней бюджетов в строительство инфраструктуры растущего Зашекснинского района Череповца. Планируется, что к 2035 году здесь будет проживать почти 100 тыс. человек. Обю этом сообщил губернатор Олег Кувшинников.

Перспектива развития района появилась после открытия Архангельского моста.

«После ввода в эксплуатацию нового Архангельского моста у нас появилась уникальная возможность приступить к комплексной застройке Зашекснинского района. Фронт работ огромный — 1,5 тыс. га. Планируется, что к 2035 году здесь будут проживать почти 100 тыс. череповчан, важно обустраивать в районе социальную, коммунальную и дорожную инфраструктуру. <…> 13,1 млрд рублей потребуется из федерального, областного и муниципального бюджетов на реализацию проекта «Город будущего», — сообщил Кувшинников в своем Telegram-канале.

По информации пресс-службы главы региона, губернатор представил проект на торжественном приеме в преддверии 245-летия Череповца, которое отмечается 4 ноября.