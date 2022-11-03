В Череповце водителя осудили за кражу 2,5 млн. рублей у начальника

В Череповце суд вынес приговор 31-летнему жителю Владикавказа, признанному виновным в краже крупной суммы денег у своего начальника, сообщает официальный сайт города.

Сам факт кражи произошёл ещё в 2017 году: подсудимый работал у потерпевшего водителем и повёз его в Череповец. По пути тот рассказал, что везёт с собой деньги на открытие бизнеса, и они лежат в бардачке. Когда потерпевший вышел из машины, водитель взял деньги и скрылся. Ущерб составил 2,665 млн. рублей. Подозреваемого задержали только в 2022 году.

«В суде водитель рассказал, что пошел на кражу из-за финансовых проблем родителей, которые жили в Москве. Взяв деньги, он вызвал такси и уехал к ним. Мобильный телефон выбросил, удалил все страницы в соцсетях и сменил номер. Украденными деньгами погасил долги матери и свои, остальные деньги потратил», — говорится в сообщении cherinfo.ru

Подсудимый полностью признал вину. За время следствия он вернул бывшему начальнику 1,5 млн. рублей. Суд назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы условно. Гражданский иск о возмещении ущерба потерпевший не заявлял.