Вместо фейерверка череповчан на День города ждет патриотический флэшмоб

В Череповце объединили День города и День народного единства. Обе даты отпразднуют 4 ноября на площади Молодежи. При этом власти города приняли решение в этом году не устраивать фейерверк.

Вместо фейерверка на День города череповчане смогут принять участие в патриотическом флэшмобе и посмотреть концерты. Кроме того, для горожан будет организована ярмарка, мастер-классы, плэнер

На площади установят четыре шатра. В них будут продавать изделия народных мастеров, проведут мастер-классы. На улице художники устроят пленэр, все желающие смогут раскрасить дом, символизирующий Россию.

В зоне свободного микрофона можно будет прочитать стихи или спеть, а в спортивной зоне — сыграть в баскетбол, снукбол, кольцеброс. Также будут работать ярмарочные домики, где свою продукцию представят ремесленники.