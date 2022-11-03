В Вологде мужчина напал с ножом на посетителей караоке на улице Фрязиновской

В Вологде мужчина с ножом напал на посетителей караоке-бара на улице Фрязиновской, сообщает vologda-poisk.ru

В пресс-службе областного УМВД корреспонденту NewsVO подтвердили факт происшествия. Инцидент произошёл вечером 29 октября. Пострадали два человека, одному из них потребовалась госпитализация. Нападавшим оказался 40-летний мужчина. Его задержали сотрудники уголовного розыска. Уголовное дело возбуждено по ст. 115 УК РФ (Умышленное причинение легкого вреда здоровью).

Обстоятельства происшествия устанавливаются. Расследование продолжается.

По данным vologda-poisk.ru, причиной инцидента могло стать то, что подозреваемый потребовал включить ему гимн России. Мужчине объяснили, что такого в репертуаре бара нет, и даже смогли выпроводить его на улицу, но через некоторое время он вернулся с ножом.