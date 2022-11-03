Для камышовой кошки Холли в Зоосаде Деда Мороза нашли пару

03.11.2022 [Общество]

В «Зоосаде в вотчине Деда Мороза» поселился камышовый кот. Он приехал в филиал Московского зоопарка под Великим Устюгом для того, чтобы создать пару для камышовой кошки Холли, которая поселилась в Зоосаде этим летом.

«Новосел прошёл карантинные мероприятия и уже активно осваивается на новом месте. Пока он живет отдельно, но, в скором времени, самец и самка будут жить вместе в специально подготовленном для них вольере. Сотрудники Зоосада тщательно следят за состоянием кота в период привыкания и рассчитывают в будущем на пополнение», — рассказала директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Камышовый кот приехал в Зоосад 16 августа 2022 года из Южного парка птиц «Малинки». Специалисты Зоосада стараются разнообразить жизнь кота и сделать ее комфортной, обогащая среду обитания новосела, наполняя вольер различными игрушками и проводя тренинги, которые помогают отслеживать состояние животного. Напомним, что камышовый кот занесен в Красную книгу РФ
 

Тэги: животные, зоосад Деда Мороза

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