В Череповце мужчину осудили за драку, которая произошла еще в 2015 году

03.11.2022 [Общество]

В Череповце суд вынес приговор 33-летнему местному жителю, признанному виновным в причинении тяжкого вреда здоровью.

Инцидент произошёл ещё в 2015 году: 24 декабря подсудимый в клубе «Жара» прыгнул ногами на живот лежавшему на полу потерпевшему, чем причинил тому тупую травму живота.

В суде мужчина не признал вину и пояснил, что в тот вечер отдыхал в клубе с друзьями. В какой-то момент к ним за столик подсел потерпевший, у которого завязался конфликт с одним из гостей.

«Он и другой его знакомый стали их разнимать, при этом переместились к танцполу, в какой-то момент он отвлекся, а когда повернулся, то увидел, что потерпевший лежит на полу танцпола без сознания. Затем почувствовал толчок сзади в спину, от которого начал движение вперед, переступил потерпевшего, при этом одной ногой, наступил ему на живот. Считает, что травму потерпевшему причинил его друг», - сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

С учётом показаний потерпевшего и свидетелей суд пришёл к выводу о доказанности вины мужчины и назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком в три года. С него также взыскали 300 тысяч рублей компенсации морального вреда в пользу пострадавшего.

Тэги: клуб, драка, вред здоровью, уголовное дело, суд, приговор

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