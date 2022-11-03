Журналист Андрей Караулов сообщил об обыске в его доме

03.11.2022 [Общество]

Андрей Караулов сообщил, что утром 3 ноября в его загородный дом пришли с обыском. Об этом он написал в своем Telegram.

Как пояснил журналист, обыск связан с делом о клевете на главу «Ростеха» Сергея Чемезова. Журналист рассказал, что вооруженные автоматами силовики попытались болгаркой вырезать ворота. При этом телефоны перестали работать. 

«Пьеса» называется «Ксения Собчак» акт второй». Не получилось с Собчак — заходят через Караулова. Кто из прокуроров санкционировал эту глупость и что можно найти по статье «Клевета» — не понимаю. <…> Интересно, сколько это стоит? Каков бюджет?» — написал Караулов.

Ранее NewsVo сообщало, что Собчак стала подозреваемой по делу о вымогательстве у должностного лица из «Ростеха». Собчак может грозить до 15 лет тюрьмы. Ранее был задержан коммерческий директор Собчак. Сама Ксения уехала из России.

 

Тэги: журналисты, свобода слова

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