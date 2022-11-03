В Череповецком районе не хватает денег на содержание дорог

03.11.2022 [Общество]

В администрации Череповецкого района заявили, что у района не хватает денег для содержания дорог. Асфальтом покрыто лишь 10% и денег надо в три раза больше.

Причиной нехватки денег называют задолженность налогоплательщиков по транспортному налогу. К тому же для содержания дорог по нормативу, согласно текущим расценкам, необходимо в три раза больше средств, чем заложено в бюджет.

В связи с ограниченным финансированием работы по содержанию автомобильных дорог выполняются не в полном объеме. Кроме того, есть острая необходимость в ремонте дорог и мостов (автомобильных и пешеходных), которые также финансируются из выделенного финансирования на дорожную деятельность. Приносим свои извинения за то, что пока не можем выполнить все необходимые работы, - сообщили в администрации в ответ на жалобы жителей. 

На данный момент в Череповецком районе около 1,5 тыс. км автомобильных дорог, из них 150 км - заасфальтировано, 1350 км - грунтовые дороги. На остальные денег нет.

Тэги: дороги, Череповец

ТОП НЕДЕЛИ

Открытие моста в Кичменгском Городке подняли на смех на всероссийском уровне
В отношении кредитора «Вологодской ягоды» вынесен приговор
В ходе спецоперации погиб доброволец из Вологды
Под Херсоном погиб житель Череповца
На полигоне в Мирном погиб срочник из Вологды
Движение транспорта по улице Дзержинского в Вологде станет двухсторонним
В правительстве Вологодской области назвали имена первых заместителей губернатора
В Вологодскую область идет первый снег
МВД объявило в розыск Евгения Доможирова
Погибшему под колесами КамАЗа срочнику из Вологды оставалось отслужить две недели

Похожие новости

Открытие моста в Кичменгском Городке подняли на смех на всероссийском уровне

31 октября в Кичменгском Городке открыли новый мост через реку Кичменьга

7354
0

Движение транспорта по улице Дзержинского в Вологде станет двухсторонним

Двухстороннее движение будет введено на участке улицы Дзержинского от улицы Беляева до улицы Московская

2021
0

Сельские ФАПы, газификация, уличное освещение: результаты градостроительного совета в Белозерске

Вопросы инфраструктурного развития муниципалитета обсуждались накануне в Белозерске на Градостроительном совете

1108
0

Власти Череповецкого района пообещали отремонтировать мост в Неверовом Бору

Его сама ремонтировала пенсионерка

826
0

В Череповецком районе пенсионерка сама ремонтирует мост через реку, по которому ходит в магазин

Женщина в возрасте, но сама берёт молоток, гвозди, свои материалы и ремонтирует этот мостик, без какой-либо помощи

796
0

«Вам что дорога не нравится?»: жители Бобровниково разбираются, почему их дорогу отремонтировали только наполовину

В деревне Бобровниково Великоустюгского района только наполовину сделали обещанную дорогу на улице Лесной. Это мягко говоря огорчило жителей, но чиновники проблемы не видят и удивляются, что жители еще и недовольны.

1344
0

Схему движения на Кирилловском шоссе в Череповце временно изменят с 3 по 16 октября

Строительство кругового перекрестка начинается в месте пересечения Кирилловского шоссе и Северной объездной дороги

2324
0

Новый мост в Кувшиново, ремонт моста на Конева, на Челюскинцев и Некрасовский мост: мэр Вологды рассказал о мостостроительных планах

Об этом Сергей Воропанов сообщил в ходе прямого эфира на своей странице в социальной сети

2127
0

Предпринимателя, перекрывшего дороги жителям Харовского района, заключили под стражу

Ранее жители Семигородней вызвали журналистов, так как недовольный чем-то местный предприниматель перекрыл дорогу, по которой передвигались жители сразу двух населённых пунктов, брёвнами и бетонными плитами

6645
0

В Вологде отремонтируют дополнительно несколько объектов по дорожному нацпроекту

Это участки улиц Баранковская, Гоголя, Дзержинского и Маяковского

1316
0

Туристы шокированы дорогой к главной достопримечательности Вытегорского района

Туристы просят власти привести в порядок дорогу до Андомы-горы

1064
0

Суд обязал администрацию Вологодского района сделать дорогу к трем деревням

Прокуроры выяснили, что дорога отсутствует

1283
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Череповце мужчину осудили за драку, которая произошла еще в 2015 году
10 миллионов рублей выделил Фонд Потанина Тотемскому музейному объединению
В Великоустюгском районе автомобиль ВАЗ столкнулся с трактором
Журналист Андрей Караулов сообщил об обыске в его доме
В Череповецком районе не хватает денег на содержание дорог
Жителя Вологды осудили за выкрикивание экстремистских лозунгов на улице
Дмитрий Медведев допустил отмену моратория на смертную казнь в России
 
27.10.2022 [Общество]

Население убывает, производство падает: в правительстве Вологодской области спрогнозировали будущее региона

3075
0
02.11.2022 [БлогоVO]

Набережная у Соборной горки в Череповце открыта

250
0
02.11.2022 [Обзор Прессы]

Как экономить на коммуналке: тепло, светло и незатратно

324
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика