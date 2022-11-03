В Череповецком районе не хватает денег на содержание дорог

В администрации Череповецкого района заявили, что у района не хватает денег для содержания дорог. Асфальтом покрыто лишь 10% и денег надо в три раза больше.

Причиной нехватки денег называют задолженность налогоплательщиков по транспортному налогу. К тому же для содержания дорог по нормативу, согласно текущим расценкам, необходимо в три раза больше средств, чем заложено в бюджет.

В связи с ограниченным финансированием работы по содержанию автомобильных дорог выполняются не в полном объеме. Кроме того, есть острая необходимость в ремонте дорог и мостов (автомобильных и пешеходных), которые также финансируются из выделенного финансирования на дорожную деятельность. Приносим свои извинения за то, что пока не можем выполнить все необходимые работы, - сообщили в администрации в ответ на жалобы жителей.

На данный момент в Череповецком районе около 1,5 тыс. км автомобильных дорог, из них 150 км - заасфальтировано, 1350 км - грунтовые дороги. На остальные денег нет.