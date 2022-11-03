Жителя Вологды осудили за выкрикивание экстремистских лозунгов на улице

В Вологде суд привлёк к административной ответственности местного жителя, признанного виновным в правонарушении, предусмотренном ст. 20.3.1 КоАП РФ (Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).

«Установлено, что мужчина, находясь в вечернее время на улице областной столицы, публично выкрикивал фразы, в которых согласно лингвистическому исследованию, шла речь о преимуществе группы лиц перед другими людьми по признаку расы, национальности, языка и происхождения в доступе к проживанию на определенной территории», — сообщает пресс-служба прокуратуры Вологодской области.

В качестве наказания суд назначил ему наказание в виде штрафа в 10 тысяч рублей. Постановление вступило в законную силу.