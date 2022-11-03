Дмитрий Медведев допустил отмену моратория на смертную казнь в России

– В современной России действует мораторий на смертную казнь. Весьма гуманно. В отличие, кстати, от всех крупнейших стран с ядерным оружием (США, КНР, Индии). Хотя, еще раз подчеркну, и в рамках нынешней Конституции мораторий на смертную казнь может быть преодолен в случае необходимости при изменении правовых позиций Конституционного суда России. Это вопрос выбора средств защиты интересов наших людей, государства и общества, – написал председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев в своем Телеграм-канале.

Напомним, что председатель партии «Единая Россия» уже не первый раз заявляет о такой возможности. Так, например, в марте этого года он заявлял, что ограничений для возвращения смертной казни в России больше нет и что все будет зависеть от текущей ситуации.