Минпромторг включил алкоголь в перечень товаров для параллельного импорта

Минпромторг добавил алкоголь в перечень товаров для параллельного импорта.

Напомним, что «параллельный импорт» – это ввоз товаров в страну без согласия правообладателя товарного знака.

Соответствующий приказ о внесении изменений в перечень опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, сообщает Интерфакс.

В список брендов алкогольной продукции вошли Aberfeldy, Aberlour, Aerstone, Auchentoshan, Aultmore, Bell's, Black & White, Bowmore, Bushmills, Bulleit, Caol Ila, Cardhu, Clan Macgregor, Copper Dog, Dalwhinnie, Jack Daniel's, Jagermeister, Jim Beam, Johnnie Walker, Jose Cuervo, Kahlua, Kilbeggan, Lagavulin, Macallan, Malibu, Mortlach, Oban, Patron, Proper Twelve, Roe & Co, Sauza, Sheridan's, Tanqueray, The Deveron, The Singleton, Tullamore D.E.W., White Horse, Woodford Reserve.

Планировалось, что этот список затронет большее количество брендов, но в итоговый документ не были включены Absolut, Ballantine's, Beefeater, Chivas, Jameson, Olmeca (производитель Pernod Ricard), Baileys, Captain Morgan, Talisker (Diageo), Grey Goose, Dewar's, Bombay Sapphire, William Lawson's (Bacardi) и другие.

– Стимулирование импорта направлено на те ниши, в которых российское производство еще не может полностью обеспечить потребности промышленных предприятий и конечных потребителей. При этом по винной, коньячной и другой алкогольной продукции внутренняя потребность закрывается полностью, – говорится в комментарии ведомства.

Также сообщается, что, при необходимости, в этот список будут добавляться или исключаться те или иные позиции.