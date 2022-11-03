В садовом товариществе под Вологдой вместе с участком продают дорогу

В СТ Охмыльцево на продажу вместе с земельным участком выставили дорогу. Об этом написала депутат Гордумы Вологды Елена Земчихина.

«Глядя на карту, которую прислали мои избиратели, я так и подумала. СТ „Охмыльцево“ продает земельный участок, который расположен частично на ул. Космонавтов. Видимо, находчивое руководство садоводческого товарищества решило получить прибыль из всего, что имеет хотя бы намек на неё», — пояснила депутат.

Вместе с жителями она готовит обращение в прокуратуру. Параллельно Департамент градостроительства города выходит в суд. Елена Земчихина уточняет, что это уже не первый такой случай с этим товариществом. Людям в итоге продают участки, которые они потом не смогут использовать.

