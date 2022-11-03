Лекция-игра про смуту и народное ополчение пройдет в Вологде 3 ноября

03.11.2022 [Культура]

Интерактивная лекция-игра, посвященная Смуте и двум ополчениям – 17-му веку – пройдет Вологде 3 ноября. Проводит мероприятие Исторический клуб ВоГУ.

– Насколько ты осведомлен о том, благодаря кому и за что в эту пятницу проведешь время в компании семьи или друзей? Давайте отметим этот праздник вместе, а не в одиночестве! – говорится в анонсе мероприятия на странице Института социальных и гуманитарных наук ВоГУ.

Также сообщается, что мероприятие проводится в канун Дня народного единства.

Начало лекции-игры 3 ноября в 16:00 в ВоГУ по адресу: Вологда, проспект Победы, 37, аудитория 95.

Тэги: лекция, игра, история

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