Лекция-игра про смуту и народное ополчение пройдет в Вологде 3 ноября

Интерактивная лекция-игра, посвященная Смуте и двум ополчениям – 17-му веку – пройдет Вологде 3 ноября. Проводит мероприятие Исторический клуб ВоГУ.
– Насколько ты осведомлен о том, благодаря кому и за что в эту пятницу проведешь время в компании семьи или друзей? Давайте отметим этот праздник вместе, а не в одиночестве! – говорится в анонсе мероприятия на странице Института социальных и гуманитарных наук ВоГУ.
Также сообщается, что мероприятие проводится в канун Дня народного единства.
Начало лекции-игры 3 ноября в 16:00 в ВоГУ по адресу: Вологда, проспект Победы, 37, аудитория 95.