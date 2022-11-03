Спортсменка СШОР «Витязь» стала победителем Первенства Республики Коми по теннису

Спортсменка СШОР «Витязь» Виталия Попова стала победителем Первенства Республики Коми по теннису.



Соревнования завершились в Сыктывкаре. Вологжанка стала победительницей среди девушек до 15 лет. обыграв свою соперницу по финалу 6/4, 6/2.



Виталия Попова серебряный призер Первенства Вологодской области среди девушек до 13 лет, и бронзовый медалист «Кубка Севера» прошедшего в Сыктывкаре в марте этого года.