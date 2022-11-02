Три легковых автомобиля и грузовик столкнулись на трассе в Вологодском районе

34-летний мужчина пострадал в аварии с участием трёх легковых автомобилей и грузовика «Скания» в Вологодском районе.

ДТП произошло на 18 километре автодороги Вологда — Тихвин Р21 «Кола» 1 ноября в 11:20. По предварительной информации, водитель грузовика не справился с управлением и столкнулся с автомобилем УАЗ. От удара машину отбросило на автомобиль «Дэу Нэксия», а его, в свою очередь, на пикап «Фольксваген Амарок».

Пострадавшего — пассажира УАЗа — госпитализировали с травмами, сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.