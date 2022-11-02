Череповецкие танцоры на колясках завоевали медали на международном фестивале

Танцевальный коллектив «Ступени» вернулся с медалями с 10-го Международного благотворительного танцевального фестиваля «Inclusive Dance», который накануне завершился в Москве.

Череповчане заняли 1 место в категории народный танец в соревнованиях по инклюзивному танцу среди команд «Большой Кубок». Кроме того, Даниил Акинфиев и Юлия Хайдарова стали серебряными призерами среди пар в соревнованиях по спортивным бальным танцам А-класс (латиноамериканская программа).

Также в заключительный день на Гала-концерте артисты коллектива «Ступени» получили диплом лауреатов первой степени за победу на фестивале.