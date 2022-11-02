Следователи разбираются в обстоятельствах гибели мужчины в Бабаевском районе

02.11.2022 [Происшествия]

В Бабаевском районе следователи разбираются в обстоятельствах гибели 63-летнего местного жителя, тело которого обнаружили после тушения пожара в селе Борисово-Судское.

Как NewsVO сообщал ранее, сообщение о возгорании хозяйственной постройки поступило вечером 1 ноября. По уточнённым данным, мужчина погиб не в результате пожара: на его теле обнаружили следы насильственной смерти. Выяснилось, что вечером 1 ноября он выпивал в компании односельчанина. Во время застолья между ними возник конфликт.

«В ходе ссоры 50-летний гость нанес несколько ударов ножом в шею своему товарищу, причинив смертельные повреждения. После содеянного, с целью сокрытия следов преступления, фигурант поджег постройку и скрылся с места происшествия», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

Подозреваемого задержали. Установлено, что он приехал в Борисово-Судское, освободившись из колонии, где отбывал срок за преступление против личности. Он написал явку с повинной. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ (Убийство).

Тэги: гибель человека, пожар, убийство, уголовное дело

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