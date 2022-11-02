В Вологде завершены все ремонты дворов, запланированные на 2022 год

В Вологде завершилась пора ремонтов дворов по программе «Формирование комфортной городской среды»нацпроекта «Жильё и городская среда»

В основной список дворов в рамках программы на 2022 год было включено 30 дворов. По всем адресам работы завершены и приняты как общественниками, так и представителями администрации. На улице Гончарной, 8 работу подрядчика оценил мэр Вологды Сергей Воропанов.

«Мы завершили программу ремонта дворов на 2022 год. Благодаря поддержке Губернатора Олега Кувшинникова намбыла выделена колоссальная сумма – больше 188 млн рублей. Это деньги федерального, областного и городского бюджетов. Работы подрядчиками выполнены качественно, технадзор, городские власти, вологжане и общественники постоянно контролировали процесс. Все замечания, которые возникали в ходе благоустройства, подрядчики оперативно устраняли. Сейчас мы актуализируем список дворовых территорий для ремонта в 2023 году», - прокомментировал мэр Вологды Сергей Воропанов.

Работы во дворе на улице Гончарной, 8 подрядчик «ПКТ СТРОЙ» завершил на прошлой неделе, тогда же прошла общественная приемка.

«Проведены демонтажные работы: убраны старые бортовые камни, старое асфальтовое покрытие. Сделана подсыпка щебнем, уложен новый асфальт в два слоя толщиной 10 см. Сделаны дополнительные парковки, стоят новые разграниченные бордюрные камни», - рассказал коммерческий директор «ПКТ СТРОЙ» Андрей Чистяков.

Учтены пожелания и замечания жителей: подрядчик привел в порядок газоны, а также установил 10 скамеек и несколько урн.

«Основная проблема была с парковками: они не были заасфальтированы спереди и сзади дома. Люди ставили машины в лужи и грязь. Не был выдержан уклон на проезжей части, там скапливались лужи. Сейчас эти проблемы решены», - говорит председатель ТСЖ «Молодежно-жилищный комплекс» Юрий Шишлин.

Работы по благоустройству дворов проводили ООО «Магистраль» и ООО «ПКТ Строй». Гарантия на ремонт действует в течение пяти лет.

Также в Вологде в этом году проводят ремонт пяти дворов по адресам: ул. Ярославская 17Б, 19, 19а, 21а, 23а, изначально запланированных на 2023 год. Это удалось сделать благодаря экономии, полученной по итогам ремонта других дворовых территорий. На данный момент все они отремонтированы и находятся на стадии приемки. Подрядчиком выступает компания «Магистраль».

В рамках программы «Формирование комфортной городской среды» благоустраивают не только дворовые территории, но и общественные пространства, которые выбирают сами вологжане. В этом году идет благоустройство Затоновского берега В следующем году будет обустроен парк Ветеранов.