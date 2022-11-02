Сезонный поезд Вологда-Вожега решили сделать круглогодичным

Сезонный поезд Вологда-Вожега будет ездить целый год.

«Сейчас на маршруте Вологда-Вожега-Вологда курсируют два пригородных поезда. Один — ежедневный круглогодичный. Другой поезд курсирует в дачный сезон по пятницам, субботам и воскресеньям. В сентябре его работа была продлена на октябрь», — отметил заместитель Губернатора Антон Стрижов.

В период с апреля по сентябрь сезонный поезд перевез более 26 тысяч пассажиров. В день на нем ездили около 400 вологжан. Жители региона неоднократно просили продлить маршрут. Глава региона принял решение сделать поезд из Вологды в Вожегу и обратно круглогодичным. Проехать на нем вологжане смогут по пятницам и в выходные дни.