Жителю Грязовецкого района из-за санкций подвинули срок подключения дома к газу

02.11.2022 [Общество]

Житель деревни Пирогово Грязовецкого не может дождаться, когда газифицируют его дом. Он обратился в Центр управления регионом, сообщив, что еще 23 ноября 2021 года им был  был заключен договор о подключении газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации.

В договоре было указано, что работы по подключению газа будут выполнены не позднее 30 июня 2022 года. Однако, в июне к мужчине никто не приехал. 3 августа жителю Пирогово предложили подписать дополнительное соглашение к договору о подключении к сети газораспределения, в котором сроки выполнения всех работ были сдвинуты до 31 декабря.

По словам мужчины сдвиги сроков были мотивированы тем, что против РФ введены санкции.

«В данном дополнительном соглашении, я прописал, что с моей стороны все условия договора выполнены и я оплатил всю обговоренную сумму, т. е. 136783.10 рублей, а со стороны АО» Газпром газораспределение Вологда« нарушены условия договора, тем самым нарушили мои права и условия договора и действующее законодательство РФ. Прошу вас разобраться в данной ситуации, в настоящее время никаких работ не производиться, на дворе уже ноябрь. Мне пришлось брать кредит на пять лет под 18 процентов, плюс мне кроме оплаченной вышеуказанной суммы необходимо приобрести газовый котел, счетчик, систему автоматического контроля, установить вытяжки и др.», — написал грязовчанин в обращении в ЦУР,

В Центре управления регионом ему ответили, что по данным департамента топливно-энергетического комплекса, работы по догазификации будут выполнены до конца этого года. В случае же, если этого не произойдет, мужчина может обратиться в антимонопольную службу. 

Тэги: догазификация

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