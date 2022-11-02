Житель Чагоды выстрелил в прохожую из пневматики и укусил полицейского за руку

02.11.2022 [Происшествия]

В Чагоде суд вынес приговор местному жителю, признанному виновным в нападении на полицейского и совершении насильственных действий, причинивших физическую боль потерпевшей.

Преступления были совершены в разные дни. Утром 12 апреля 2022 года подсудимый выстрелил из окна своей квартиры в проходившую по улице женщину из пневматического пистолета, а ночью 26 июня укусил за руку одного из полицейских, которые везли его в отделение за шумную пьянку, устроенную дома.

«Вину в совершении преступлений подсудимый признал полностью, пояснил, что повода для стрельбы не было, женщина ему ничего плохого не сделала. По второму случаю пояснил, что он плохо помнит, что происходило, был недоволен, что его повезли в отделение полиции, поэтому в салоне автомобиля укусил помощника участкового за руку», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

По совокупности преступлений осуждённому назначено наказание в виде двух лет и одного месяца лишения свободы условно с испытательным сроком в два года. В пользу потерпевшей с него также взыскали 30 тысяч рублей компенсации морального вреда.

Тэги: пневматика, стрельба, напал на полицейского, укус, суд, приговор

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