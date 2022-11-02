Великий Устюг возмущен: плакат в поддержку участников СВО оказался рядом с рекламой утилизации

02.11.2022 [Общество]

Гости и жители Великого Устюга возмутились тем, как размещен в городе плакат в поддержку участников спецоперации. Он оказался рядом с рекламой утилизации бытовой техники. Жители и гости увидели в этом подтекст и написали об этом в социальных сетях.

«Добрый день. Приехал в ваш город, был неприятно удивлён провокацией по размещению рекламы. Обратил внимание после передачи господина Михалкова о расположении рекламных банеров. Выставлены на стене ликероводочного завода. И это в то время когда наши сыновья на фронте сражаются, в тылу живёт кучка провокаторов», — написал подписчик «Подслушано Великий Устюг».

Ранее на подобные вещи, действительно обращал внимание Никита Михалков. Тогда в Москве на электронном баннере портреты героев России сменяла реклама «Утилизации» от магазина техники. Никита Михалков сказал, что такие вещи недопустимы. 

Тэги: военная спецоперация, наружная реклама

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