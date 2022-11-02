Экс-мэр Вологды Евгений Шулепов предложил печатать деньги, чтобы их на все хватило

Бывший мэр города Вологды и экс-депутат Госдумы Евгений Шулепов предложил печатать деньги, чтобы обеспечить бизнес госзаказом.

«Меня пригласили выступить на IV Саммите финансистов и предпринимателей, который проходит сегодня и завтра в Москве. Предложили тему: „Бизнес в условиях СВО“. Конечно, никакого бизнеса в военных условиях быть не может», — написал он.

Евгений Шулепов отметил, что условия, в которых сейчас оказалась страна, сложно назвать рыночной экономикой, поэтому государство должно обеспечить бизнес государственными заказами. Деньги, чтобы платить бизнесу, он предложил печатать.

«Где взять денег? Напечатать! Это раньше мы были связаны обязательствами перед Всемирным банком и не могли печатать рублей больше, чем долларов в стране. Сейчас, когда против нас действуют абсолютно незаконные санкции, мы имеем право идти своим путём. И должны это сделать! Бояться инфляции не стоит, не так страшен черт, как его малюют. А пока что, к сожалению, мы больше думаем об инфляции, нежели о развитии. Так что Центробанку пора повернуться к стране передом, а к врагу задом и поменять радикально денежно-кредитную политику в стране! Даёшь стране рубля!» — заявил Евгений Борисович.

Он также сказал, что региональные власти должны заняться реальной экономикой, а не бесконечными реформами. Под реальной экономикой экс-мэр видит открытие в каждом поселении сельхозпредприятий. На это просто надо дать денег.