В Вологдской области осудили бывшего сотрудника полиции за получение взятки

В Устюженском районе вынесен приговор по уголовному делу в отношении бывшего сотрудника полиции. Он получил взятку от предпринимателя в 2020 году в размере 50 тыс. рублей и скрыл от своего руководства и иных сотрудников правоохранительных органов информацию о незаконной заготовке леса.

Кроме того, осужденный за взятку согласился в последующем оказывать индивидуальному предпринимателю содействие в противоправной заготовке древесины. Сообщают в прокуратуре Вологодской области.

«С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил мужчине наказание в виде условного лишения свободы на срок 3 года, с запретом занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти в государственных и муниципальных органах, сроком на 2 года. Кроме того, в доход государства конфисковано имущество осужденного в размере полученной взятки», — поясняют в прокуратуре.

Приговор суда в законную силу не вступил.