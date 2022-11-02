Житель Вологды оплатил проезд пассажирам 48 маршрута по доброте души

02.11.2022 [Общество]

Жители Вологды поделились доброй историей в социальных сетях. Вологжане рассказали, что 1 ноября неизвестный молодой человек оплатил пассажирам 48-го автобуса проезд. 

«Вот такой парнишка сегодня доставил радость пассажирам 48 маршрута. Паренёк зашёл в автобус, оплатил 20 билетов и раздал пассажирам. Просто так.За улыбку. Спасибо тебе!!! Здоровья, счастья и удачи от всех, кто ехал с тобой рядом!», — написала Ольга Истоминская.

Спасибо молодому человеку написали еще несколько человек, которые стали свидетелями его доброго поступка. 

«Я тоже ехала в этом автобусе и парень действительно, по доброте душевной, оплачивал проезд всем, кто этого хотел.А на остановке Кирова вышел.Добрейший человек, счастья и здоровья ему», — рассказала Ирина Корешкова.  

Другая жительница Вологды рассказала, что зашла уже после того, как парень купил билеты. Их раздавала пассажирам кондуктор. 

«Он вышел на Кирова, а я зашла в этот автобус. Кондуктор раздавала билетики оплаченные этим юношей, я протянула деньги, а она сказала последний билет и денег не нужно, вот так позитивно не из-за денег, а от души. Здоровья тебе незнакомец», — написала Лариса Киселева.  

Тэги: доброта, пассажиры

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