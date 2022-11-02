Житель Вологды оплатил проезд пассажирам 48 маршрута по доброте души

Жители Вологды поделились доброй историей в социальных сетях. Вологжане рассказали, что 1 ноября неизвестный молодой человек оплатил пассажирам 48-го автобуса проезд.

«Вот такой парнишка сегодня доставил радость пассажирам 48 маршрута. Паренёк зашёл в автобус, оплатил 20 билетов и раздал пассажирам. Просто так.За улыбку. Спасибо тебе!!! Здоровья, счастья и удачи от всех, кто ехал с тобой рядом!», — написала Ольга Истоминская.

Спасибо молодому человеку написали еще несколько человек, которые стали свидетелями его доброго поступка.

«Я тоже ехала в этом автобусе и парень действительно, по доброте душевной, оплачивал проезд всем, кто этого хотел.А на остановке Кирова вышел.Добрейший человек, счастья и здоровья ему», — рассказала Ирина Корешкова.

Другая жительница Вологды рассказала, что зашла уже после того, как парень купил билеты. Их раздавала пассажирам кондуктор.