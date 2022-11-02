27 медалей, 9 из которых золотых, завоевали череповчане на Международных соревнованиях по кикбоксингу «Россия — спортивная держава». В турнире приняли участие более 1200 спортсменов из 50 регионов нашей страны и семи государств. Соревнования проводились по всем разделам кикбоксинга во всех возрастных группах и реально представляли собой большой международный форум.
Турнир прошёл в Ледовом дворце «Кузбасс», г. Кемерово с 24 по 30 октября. Город Металлургов представляли спортсмены Центра боевых искусств Череповца, воспитанники тренеров Юрия Филимонова, Романа Чижова и Алексея Шадровцева.
Самой результативной спортсменкой в составе нашей команде стала Ольга Кузнецова, завоевав 4 «золотых» медали. 3 «золота» у Давида Саркисян и 2 медали высшего достоинства завоевал Иван Архипов.
27 медалей завоевали череповчане на Международных соревнованиях по кикбоксингу
27 медалей, 9 из которых золотых, завоевали череповчане на Международных соревнованиях по кикбоксингу «Россия — спортивная держава». В турнире приняли участие более 1200 спортсменов из 50 регионов нашей страны и семи государств. Соревнования проводились по всем разделам кикбоксинга во всех возрастных группах и реально представляли собой большой международный форум.
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