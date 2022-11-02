Segezha Group вошла в тройку призёров чемпионата по эффективности

Команда Segezha Group (MOEX: SGZH, входит в АФК «Система») стала бронзовым призером ежегодного IX кейс-чемпионата по операционной эффективности OpEx Bootcamp. Организатором проекта выступает Высшая школа экономики. Первое и второе места в соревнованиях заняли команды «Газпром нефть — блок разведки и добычи» и «Лукойл», соответственно.

Чемпионат проходил 11–21 октября 2022 г. на площадке ВШБ НИУ ВШЭ в Москве. За звание победителя боролись девять команд из шести ведущих российских компаний.

OpEx Bootcamp-2022 проводился с высоким уровнем погружения и интерактива. Команды прошли серию мастер-классов и презентовали решения кейсов, предложенных экспертной комиссией. Участники провели обстоятельный анализ низких производственных показателей одного из предприятий российского горно-металлургического холдинга, разработали стратегию повышения эффективности производства и предложили жюри оптимальное антикризисное решение.

Флаги Segezha Group защищали пятеро руководителей: генеральный директор АО «Сокольский ДОК» Константин Пастухов, гендиректор ООО «Карелиан Вуд Компани» Антон Цхай, начальник цеха ООО «Вятский фанерный комбинат» Наталья Кайгородова, руководитель направления по бюджетированию и контролю затрат на персонал ПАО «Сегежа групп» Екатерина Бауэр и руководитель направления продаж лесохимии и лигносульфонатов ПАО «Сегежа групп» Владимир Стахив.

Так, Екатерина Бауэр отметила ценность командной коммуникации, важность приобретения новых знаний и обмена опытом с коллегами, работающими в разных продуктовых сегментах в различных регионах России в команде крупнейшего вертикально-интегрированного холдинга.

Константин Пастухов высоко оценил возможность применения новых инструментов анализа и оптимизации бизнес-процессов на деревообрабатывающем производстве: «Было полезно узнать, как в других отраслях решаются вопросы операционной эффективности, как работает бизнес, как он будет зарабатывать в будущем, на основании каких конкурентных преимуществ, и что я могу сделать для того, чтобы повысить его эффективность. В современных экономических условиях эти вопросы приобретают принципиально новое значение. Мало полагаться на проверенный набор мероприятий организационно-технического характера, даже на систему надежности, которая была ранее, сегодня надо обладать нестандартным видением вопросов по улучшениям с учетом современных вводных. Для меня это интересная тема».

Руководитель магистерской программы «Производственные системы и операционная эффективность», доцент департамента операционного менеджмента и логистики ВШБ НИУ ВШЭ, к. н. э. Григорий Баев познакомил конкурсантов с методом «раскадровки» различных предложений в ходе решения проблемы и циклом PDCA (планируй-делай-проверяй-действуй), направленным на непрерывное улучшение итогового результата работы. Цикл plan-do-check-act каждый участник соревнований мог использовать для получения желаемого результата.

«Каждый ход в этой интеллектуальной игре мог кардинально изменить итоговый результат. Поэтому, при решении поставленной задачи мы стремились организовать эффективную командную работу. Участникам потребовалось максимальное внимание, чтобы определить цель и структуру решения, а затем эффективно и кратко представить результаты. Мы проводили детальный анализ недочетов и вместе находили пути к их скорейшему исправлению, выбирая наиболее выгодные варианты», — говорит Григорий Баев.

«Segezha Group системно работает над повышением операционной эффективности, рентабельности и стабильности бизнеса. Мы оптимизируем расходы, функции закупок и цепочки поставок, увеличиваем долю собственного лесообеспечения, совершенствуем логистику и перестраиваем географию экспорта. Компания стремится максимально использовать ресурсы, сокращая количество отходов путем производства биотоплива и выпуска новых прибыльных продуктов. Кроме того, достижению целей операционной эффективности способствуют автоматизация текущих операций и развитие риск-менеджмента. Несмотря на то, что бизнес-модель Segezha Group уже доказала свою эффективность и устойчивость к внешним вызовам, мы обязаны постоянно усиливать экспертизу на каждом направлении. Это требует высокого качества команды на всех уровнях. У нас сильный коллектив и стратегически мыслящие сотрудники, и наш бизнес инвестирует в персонал, так как видит дальние перспективы. Процесс обучения и повышения квалификации в компании идет непрерывно. В этом конкурсе была задача — помочь команде научиться эффективно „поднимать тяжелые истории“ с прицелом на развитие и прибыли завтрашнего дня», — комментирует вице-президент по управлению персоналом Segezha Group Оксана Тихонова.

Подводя итоги OpEx Bootcamp-2022, член экспертной комиссии, младший партнер «Яков и партнеры» и член Академического совета магистерской программы ВШБ НИУ ВШЭ Алексей Порошкин, который в ходе обучения знакомил команды с методами McKinsey, позволяющими рассчитывать индексы организационного здоровья и операционной эффективности, поздравил Segezha Group с третьим призовым местом, подчеркнул лаконичность и прагматизм решения, предложенного членами команды. Он оценил их предприимчивость и ориентацию на бизнес-результат, а также нестандартное видение вопросов по улучшениям. От имени Segezha Group команда поблагодарила организаторов и преподавательский состав за полученные знания.

Алиса Бията, руководитель проекта ЦКО ВШБ, представлявшая оргкомитет кейс-чемпионата, отмечает: «Участники не просто приняли участие в кейс-чемпионате. Решая кейс и взаимодействуя в рамках командного соревнования, они внесли большой вклад в формирование и развитие профессионального делового сообщества, в укрепление связей, которые в нестабильном мире являются особенной ценностью и опорой». От имени оргкомитета она выразила надежду, что OpEx Bootcamp станет хорошей традицией Высшей школы бизнеса и всего экспертно-профессионального сообщества в области операционной эффективности. Оргкомитет уверен, что значимые игроки российского бизнеса будут рады встрече раз в год по такому образовательно-соревновательному поводу.