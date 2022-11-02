Опыт работы Ассоциации Совет муниципальных образований Вологодской области оценили на федеральном уровне

02.11.2022 [Общество]

Опыт работы Ассоциации Совет муниципальных образований Вологодской области оценили на федеральном уровне

Председатель Правления АСМО Вологодской области, глава Вологды Юрий Сапожников с главой Кадуйского муниципального округа Светланой Грачевой и главой сельского поселения Ферапонтовское Кирилловского района Андреем Тюляндиным представили опыт работы Ассоциации Совет муниципальных образований Вологодской области на площадке Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления. Главным образом обсуждение коснулось принятия закона о единой системе публичной власти.

Заместитель начальника управления президента Российской Федерации по внутренней политике Евгений Грачев и председатель правления Ассоциации Иван Цецерский дали положительную оценку работы, проводимой в области.

«Кроме того, доложили о реализации национальных и региональных проектов, развитии инфраструктуры и о самом главном сейчас – помощи мобилизованным, их семьям и близким. В Вологодской области выстроена система помощи семьям бойцов. За ними закреплены сотрудники социальных служб. На местном уровне тоже предоставляется ряд льгот. Со своей стороны депутаты городской Думы знакомятся с семьями на территориях своих избирательных округов, чтобы собрать вопросы и помочь их оперативно решить», - отметил Председатель Правления АСМО Вологодской области, Глава Вологды Юрий Сапожников.

По итогам совещания были определены основные направления развития муниципалитетов и взаимодействия с ВАРМСУ. Также участники встречи сформулировали приоритетные задачи, позволяющие усилить роль СМО в развитии муниципального сообщества регионов.

 

Тэги: муниципальная власть

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