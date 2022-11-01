Концерт-лекторий на тему музыкальных инструментов Русского севера пройдет в Вологде 3 ноября

Концерт-лекторий на тему истории и бытования традиционных музыкальных инструментов на Русском Севере пройдет в Вологде 3 ноября.

– Интерактивную лекцию о традиционной народной музыкальной культуре проведет заведующий сектором по работе с фондом фольклорно-этнографических материалов Областного Центра народной культуры, руководитель фольклорных ансамблей «Лагвица» и «Оглобля» Иван Сергеевич Теленков, – говорится в анонсе.

Прозвучат традиционные наигрыши на никольской тальянке, псковских гуслях, кирилловской гармони, балалайке, бубне, а также традиционная пляска и частушки в исполнении фольклорного ансамбля «Лагвица».

Мероприятие пройдет в рамках акции «Ночь искусств».

Начало концерта-лектория 3 ноября в 18:00 в кинозале «1000 & 1 фильм» по адресу: Вологда, Гагарина, 6а.

Вход свободный. Количество мест ограничено, поэтому рекомендуется предварительно записаться по телефону (8172) 52-06-81.

Возрастных ограничений нет.