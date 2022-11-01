Мэр Вологды: «1 декабря мы увидим первые изменения в маршрутно-транспортной схеме общественного транспорта»

– Уже через месяц, 1 декабря, увидим первые изменения в маршрутно-транспортной схеме общественного транспорта, – говорит мэр Вологды Сергей Воропанов. – Главное требование, которое мы предъявляли разработчикам – усовершенствовать имеющуюся схему, без революционных преобразований.

Накануне в Вологде прошло обсуждение изменений маршрутной сети.

Ранее NewsVo рассказывал, что обновленную маршрутно-транспортную схему, которую на основе мониторинга разработали специалисты Вологодского государственного университета.

Эксперты проводили анализ текущего состояния маршрутной сети, натурное обследование пассажиропотоков, опрашивали вологжан на остановках в часы пик, проводили анкетирование в интернете.

По словам специалистов, изменения и дополнения, которые были представлены на обсуждении, позволят оптимизировать работу транспорта с учетом запроса жителей, сделать маршрутную сеть более удобной и функциональной как для пассажиров, так и для перевозчиков.

– В первый этап входят предложения, которые не потребуют больших финансовых вложений. Это продление маршрутов в новые микрорайоны. Автобусы 19, 22, 12 будут двигаться по улице Возрождения до остановки Рождественский парк. Конечная остановка 12 и 27 маршрутов сместится на улицу Петрозаводскую. Автобусы 8 и 19 будут двигаться до Карла Маркса,123. Предлагается отказаться от 15 маршрута, а освободившийся транспорт пустить по 12-му, чтобы уменьшить частоту рейсов. Оборудование остановочных пунктов и карманов для заезда транспорта выполним в 2023 году, – поясняет Сергей Воропанов.

Сообщается также, что предусмотрен запуск транспорта по строящейся улице Поэта Романова. Планируется, что это будет измененный маршрут 20, который соединит 6-й микрорайон и ВПЗ.

Специалисты ВоГУ также предлагают вернуть 17-й маршрут, он будет двигаться от Элмы, через ВоГУ, Пугачева на Дальнюю. Есть несколько новых маршрутов: Лукьяново - ГРС (Пошехонское кладбище), с путем следования через 1-ю поликлинику; Окружное шоссе – Ленина, через Гагарина и Преображенского; 1-й троллейбусный маршрут ВПЗ – Вокзал.