Мэр Вологды: «1 декабря мы увидим первые изменения в маршрутно-транспортной схеме общественного транспорта»

01.11.2022 [Общество]

– Уже через месяц, 1 декабря, увидим первые изменения в маршрутно-транспортной схеме общественного транспорта, – говорит мэр Вологды Сергей Воропанов. – Главное требование, которое мы предъявляли разработчикам – усовершенствовать имеющуюся схему, без революционных преобразований.

Накануне в Вологде прошло обсуждение изменений маршрутной сети.

Ранее NewsVo рассказывал, что обновленную маршрутно-транспортную схему, которую на основе мониторинга разработали специалисты Вологодского государственного университета.

Эксперты проводили анализ текущего состояния маршрутной сети, натурное обследование пассажиропотоков, опрашивали вологжан на остановках в часы пик, проводили анкетирование в интернете. 

По словам специалистов, изменения и дополнения, которые были представлены на обсуждении, позволят оптимизировать работу транспорта с учетом запроса жителей, сделать маршрутную сеть более удобной и функциональной как для пассажиров, так и для перевозчиков.

– В первый этап входят предложения, которые не потребуют больших финансовых вложений. Это продление маршрутов в новые микрорайоны. Автобусы 19, 22, 12 будут двигаться по улице Возрождения до остановки Рождественский парк. Конечная остановка 12 и 27 маршрутов сместится на улицу Петрозаводскую. Автобусы 8 и 19 будут двигаться до Карла Маркса,123. Предлагается отказаться от 15 маршрута, а освободившийся транспорт пустить по 12-му, чтобы уменьшить частоту рейсов. Оборудование остановочных пунктов и карманов для заезда транспорта выполним в 2023 году, – поясняет Сергей Воропанов.

Сообщается также, что предусмотрен запуск транспорта по строящейся улице Поэта Романова. Планируется, что это будет измененный маршрут 20, который соединит 6-й микрорайон и ВПЗ.

Специалисты ВоГУ также предлагают вернуть 17-й маршрут, он будет двигаться от Элмы, через ВоГУ, Пугачева на Дальнюю. Есть несколько новых маршрутов: Лукьяново - ГРС (Пошехонское кладбище), с путем следования через 1-ю поликлинику; Окружное шоссе – Ленина, через Гагарина и Преображенского; 1-й троллейбусный маршрут ВПЗ – Вокзал.

– Безусловно, без соблюдения перевозчиками графика движения цели нам не достигнуть. Поэтому за работой общественного транспорта будем следить в информационном центре. С нового года перевозчики должны будут передавать данные о местоположении транспорта, – резюмирует мэр Вологды.

Тэги: дорожное движение, схема движения, городской транспорт, автобусы, автобусный маршрут, общественный транспорт

ТОП НЕДЕЛИ

«Увидел, как какой-то мужик сидит сверху на девочке»: подробности задержания педофила в Вологде
В отношении кредитора «Вологодской ягоды» вынесен приговор
Население убывает, производство падает: в правительстве Вологодской области спрогнозировали будущее региона
Ограничения для большегрузов введены в шестнадцати районах Вологодской области
В Вологде прохожие спасли четвероклассницу от педофила
В ходе спецоперации погиб доброволец из Вологды
Под Херсоном погиб житель Череповца
На полигоне в Мирном погиб срочник из Вологды
Движение транспорта по улице Дзержинского в Вологде станет двухсторонним
В Вологодскую область идет первый снег

Похожие новости

Движение транспорта по улице Дзержинского в Вологде станет двухсторонним

Двухстороннее движение будет введено на участке улицы Дзержинского от улицы Беляева до улицы Московская

1816
0

В Вологде открыли проезд прямо с Горбатого моста на Галкинскую

Ранее улица была перекрыта на ремонт

1149
0

На улице Чернышевского в Вологде заработали новые светофоры

В Службе городского хозяйства поясняют, что на участке установлено два транспортных и два пешеходных светофора

1939
0

В Череповце появился центр организации дорожного движения

Теперь у всей транспортной инфраструктуры есть только один хозяин

798
0

В Вологде скорректируют схему движения на перекрестке улиц Ленинградская — Окружное шоссе

Новая схема движения предполагает отмену поворота налево из крайней левой полосы в сторону магазина «Аксон» при движении по Окружному шоссе со стороны улицы Возрождения

1616
0

В Вологде готовятся опробовать новую схему движения на старом рынке

Первое время на перекрестках пр. Победы и Торговой площади, ул. Мира и пр. Победы, Мира — Сергея Орлова будут дежурить сотрудники ГИБДД

4602
0

В Вологде стартовали работы по изменению схемы движения на съезде с Октябрьского моста

Уже выполнена установка фундаментов под новые знаки

2426
0

В Вологде с 9 июля временно ограничат движение автотранспорта в переулке Долгом

Сообщает администрация города

1771
0

Движение и стоянка транспорта в центре Вологды будут ограничены в День города 25 и 26 июня

График перекрытия улиц

1812
0

В Вологде с 21 июня отменят поворот налево с улицы Ленинградской на Гончарную

Мэр города Вологды в ходе прямого эфира сообщил о новых изменениях в движении в областной столице.

4186
0

В Вологде изменилось движение на перекрестке Козленская – Мира

Там разрешили поворот налево с улицы Козленской на Мира с двух рядов

1934
0

Схему нового пешеходного перехода у Драмтеатра опубликовал мэр Вологды

На схеме есть островки безопасности для пешеходов и разворотное кольцо для автомобилей

4244
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Мэр Вологды: «1 декабря мы увидим первые изменения в маршрутно-транспортной схеме общественного транспорта»
В Вологде суд отменил решение о прекращении уголовного дела по факту дачи взятки
В Вологде разрабатывают Стратегию пространственного развития центральной части города и набережной реки
Вологжане завоевали 5 медалей на Всероссийском чемпионате среди людей с инвалидностью «Абилимписк 2022»
Банк «Открытие» на 20% увеличил выдачи активных кредитных карт
Открытие моста в Кичменгском Городке подняли на смех на всероссийском уровне
В Вологодской области стартовал осенний призыв
 
27.10.2022 [Общество]

Население убывает, производство падает: в правительстве Вологодской области спрогнозировали будущее региона

2797
0
31.10.2022 [БлогоVO]

Кегри — отечественный Хэллоуин

65
0
01.11.2022 [Обзор Прессы]

Эту кражу до сих пор считают самым дорогим нераскрытым преступлением на Вологодчине

130
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика