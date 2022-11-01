В Вологде суд отменил решение о прекращении уголовного дела по факту дачи взятки

01.11.2022 [Общество]

В Вологде суд рассмотрел апелляционное заявление прокуратуры на решение о прекращении уголовного дела по фактам дачи взятки и посредничестве во взяточничестве.

По версии следствия, в декабре 2021 года обвиняемый в даче взятки мужчина обратился к своему знакомому — бывшему сотруднику правоохранительных органов — с просьбой о содействии в закрытии въезда в Россию некоему иностранцу. Тот согласился и в марте 2022 года передал сотруднику управления по вопросам миграции регионального УМВД взятку в 50 тысяч рублей за решение указанного вопроса. Получивший взятку полицейский заявил в компетентные органы о склонении его к коррупционному преступлению и обвиняемых задержали сотрудники ФСБ.

«Указанное уголовное дело направлено в Вологодский городской суд для рассмотрения по существу. Постановлением Вологодского городского суда уголовное дело было прекращено с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа», — сообщает пресс-служба прокуратуры Вологодской области.

Не согласившись с таким решением, прокуратура обжаловала постановление о прекращении дела.

«В заседании апелляционной инстанции Вологодского областного суда прокурор области Андрей Тимошичев, настаивая на отмене постановления суда первой инстанции, указал, что освобождение от уголовной ответственности лиц, обвиняемых в совершении преступлений коррупционной направленности, противоречит основным принципам уголовного законодательства», — также говорится в сообщении пресс-службы региональной прокуратуры.

Согласившись с доводами прокурора, суд отменил решение о прекращении дела и направил его на новое рассмотрение в ином составе суда.

Тэги: взятка, взяточничество, уголовное дело, прокуратура

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