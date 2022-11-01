Вологжане завоевали 5 медалей на Всероссийском чемпионате среди людей с инвалидностью «Абилимписк 2022»

Вологжане завоевали 5 медалей Всероссийского чемпионата профессионального мастерства среди людей с инвалидностью «Абилимписк 2022», который накануне завершился в Москве.



Вологодскую область представляли восемь победителей отборочных соревнований: трое школьников, двое студентов и трое специалистов. В числе более 1000 конкурсантов из разных регионов России они показывали высокий уровень подготовки в решении профессиональных задач.



По итогам соревнований вологжане завоевали рекордное для себя количество медалей: три «золота», «серебро» и «бронзу».



Победителями соревнований стали Виктория Тихомирова, участница в категории «школьники», выпускница общеобразовательной школы для обучающихся с ОВЗ, в компетенции «Швея», Светлана Лобанова, студентка Вологодского колледжа технологии и дизайна, в компетенции «Вязание крючком», Марина Попкова, участница в категории «специалисты», в компетенции «Художественный дизайн», сообщает на своей страничке в ВК Зам. губернатора Лариса Каманина.