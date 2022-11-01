Банк «Открытие» на 20% увеличил выдачи активных кредитных карт

01.11.2022 [Экономика]

Продажи активных* кредитных карт в банке «Открытие» выросли почти на 20% в третьем квартале 2022 года по отношению ко второму. Число клиентов банка с активными кредитными картами по итогам сентября превысило 382 тысячи.

Выдачи активных кредитных карт в «Открытии» росли на протяжении всего третьего квартала. В сентябре был установлен исторический рекорд продажи карт. Основные фактор роста – акция для новых клиентов, в рамках которой банк дарил 10 тысяч рублей за использование кредитной карты.

Число активных клиентов с кредитной картой в третьем квартале увеличилось на 10% – до 382 тысяч. Это самый быстрый прирост среди всех розничных продуктов банка.

Также отмечен рост транзакционной активности владельцев кредитных карт: средний месячный оборот по карте в третьем квартале 2022 года по сравнению со вторым увеличился на 16% – до 15,3 тыс. рублей.

Подробнее с условиями кредитных карт можно ознакомиться на сайте банка.

* Активной считается карта, по которой была совершена минимум одна транзакция на сумму от 100 рублей.

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Инвестиции» (бренд, включающий продукты брокерской компании и УК «Открытие»), «НПФ Открытие», ООО «Открытие Факторинг» и др. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»).

Тэги: кредиты, банковские карты

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