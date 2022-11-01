Открытие моста в Кичменгском Городке подняли на смех на всероссийском уровне

01.11.2022 [Общество]

31 октября в Кичменгском городке открыли новый мост через реку Кичменьга. О радостном событии сообщили многие паблики, однако фотографии открытия моста произвели такое удручающее впечатление, что их стали обсуждать федеральные каналы и паблики. 

Сам мост выглядит отлично, несмотря на то, что деревянный.

А вот подъезд к нему полностью разбит. Именно на подъезде и было организовано торжественное событие, которое вызвало возмущение у россиян. 

Также некоторые россияне обратили внимание на то, что рядом с мостом нет тротуара, поэтому возникает вопрос о безопасности подхода мосту. Стоит отметить, что на открытии присутствовали первые лица района, а также депутат ЗСО Павел Горчаков. Была перерезана красная лента. 

«Открытие моста через реку Кичменьга — это значимое событие для жителей всего района. Мы вместе испытали на себе, пока в течение месяца шли работы, как он необходим: проезд через него значительно сокращает и расстояние, и время», — обратился к жителям райцентра руководитель администрации района Сергей Ордин.

Ну а теперь, когда мост сделан, осталось привести в порядок и саму дорогу.

Тэги: мосты, дороги

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