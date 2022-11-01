Депутаты Вологодской области от ЛДПР показали, как съездили на передовую

Трех кандидатов от местного отделения партии «Яблоко» в Вологде пытаются снять с выборов выдвиженцы от… Вологодского регионального отделения ЛДПР. NewsVo решил выяснить, кто эти кандидаты от ЛДПР, подавшие три одинаковых иска в суд, и кто на этих трех округах баллотируется от «Единой России».