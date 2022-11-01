Депутаты Законодательного собрания Вологодской области от ЛДПР Антон Гримов и Михаил Тихомиров передали гуманитарную помощь участникам спецоперации.
Депутаты Вологодской области от ЛДПР показали, как съездили на передовую
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