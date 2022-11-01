Предпринимателя из Верховажского района осудили за незаконную рубку леса

В Верховажском районе суд вынес приговор предпринимателю, признанному виновным в незаконной рубке лесных насаждений в особо крупном размере.

По материалам дела, с февраля по март 2022 года подсудимый заготавливал дрова на основании выданных гражданами доверенностей.

«Данным гражданам была выписана древесина породы осина, береза и сухостойная древесина хвойных пород. Между тем, указанный индивидуальный предприниматель, имея преступный умысел, совершил незаконную рубку лесных насаждений. Живорастущие деревья хвойных пород рубить было запрещено, однако он и нанятые им рабочие вырубали все произрастающие деревья, несмотря на породный состав», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Кроме того, они срубили несколько деревьев за границами делянки. Сумма ущерба от действий предпринимателя составила 1 163 206 рублей.

Подсудимый признал вину и полностью возместил ущерб. Ему назначили наказание в виде полутора лет лишения свободы условно с испытательным сроком в один год.