Предпринимателя из Верховажского района осудили за незаконную рубку леса

01.11.2022 [Общество]

В Верховажском районе суд вынес приговор предпринимателю, признанному виновным в незаконной рубке лесных насаждений в особо крупном размере.

По материалам дела, с февраля по март 2022 года подсудимый заготавливал дрова на основании выданных гражданами доверенностей.

«Данным гражданам была выписана древесина породы осина, береза и сухостойная древесина хвойных пород. Между тем, указанный индивидуальный предприниматель, имея преступный умысел, совершил незаконную рубку лесных насаждений. Живорастущие деревья хвойных пород рубить было запрещено, однако он и нанятые им рабочие вырубали все произрастающие деревья, несмотря на породный состав», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Кроме того, они срубили несколько деревьев за границами делянки. Сумма ущерба от действий предпринимателя составила 1 163 206 рублей.

Подсудимый признал вину и полностью возместил ущерб. Ему назначили наказание в виде полутора лет лишения свободы условно с испытательным сроком в один год.

Тэги: лесозаготовка, дрова, нарушение, предприниматель, уголовное дело, суд, приговор

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