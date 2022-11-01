Погибшему под колесами КАМАЗа срочнику из Вологды оставалось отслужить две недели

Сегодня в Вологде прощаются с погибшим в Мирном срочником. Об этом сообщил глава Вологодского района Сергей Жестянников.

«Сегодня прощаемся с нашим земляком. Сергей погиб в Плесецке во время прохождения срочной службы. В армию был призван в ноябре 2021 года. До демобилизации оставалось всего две недели. Родился Сергей в деревне Марфино, окончил Майскую школу, затем отучился в вологодском колледже. Друзья, одноклассники отзываются о нем, как о добром и отзывчивом парне. Совсем молодой! В сентябре ему исполнился всего 21 год. Дома Сергея ждала мама. Искренне соболезную родным и близким. Скорблю вместе с вами», — написал глава.

Ранее NewsVo писал, что в Архангельской области контрактник на КАМАЗе наехал на колонну из 20 срочников. Двое человек погибли.

КАМАЗ наехал на солдат 27 октября на полигоне неподалеку от Мирного. Изданию подтвердили, что погибли двое человек, остальные поступили в медучреждения Минобороны с травмами легкой степени тяжести. Одним из погибших оказался срочник из Вологодской области.