Как укрепить здоровье осенью?

Мы расскажем вам об этом здесь.
Мы расскажем вам об этом здесь.
Многие аспекты жизни для нас очень важны, это — карьера, успех, деньги и так далее. Но все это теряет смысл, если у человека нет самого главного — здоровья
Такая ситуация продолжается более двух лет
На этот особенно актуальный после пандемии коронавирусной инфекции вопрос россиянам предложили ответить специалисты страховой компании «СОГАЗ-Мед» на страницах Общества в социальных сетях.
Первый этап соревнований начнётся 10 сентября
Таковы результаты экспресс-тестирования летнего проекта «Шаг к здоровью»
В Музее природы откроется экспозиция, где можно будет узнать о полезных и вредных привычках, возможностях человеческого тела и о том, как быть здоровым
20 и 21 июля в Вологодской области работает «Телефон здоровья» — (8172) 72-00-60
Чек-лист является абсолютно анонимным. Требуется указать только пол и возрастную категорию
Акция пройдет в рамках областной кампании «Пространство без табачного дыма»
Ученые изучат сказки как средство профилактики здорового образа жизни
Основанием послужил кашель Олега Кувшинникова во время оперштаба
При этом вологжане не доедают фруктов, овощей и молочки, что способствует ожирению