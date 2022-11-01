Как укрепить здоровье осенью?

01.11.2022 [Новости компаний]

Мы расскажем вам об этом здесь.

 

Тэги: здоровье

ТОП НЕДЕЛИ

«Увидел, как какой-то мужик сидит сверху на девочке»: подробности задержания педофила в Вологде
В отношении кредитора «Вологодской ягоды» вынесен приговор
Жители Вологодской области делятся фото солнечного затмения в социальных сетях
Население убывает, производство падает: в правительстве Вологодской области спрогнозировали будущее региона
Ограничения для большегрузов введены в шестнадцати районах Вологодской области
В Вологде прохожие спасли четвероклассницу от педофила
В сети появилось видео, как подростки жестоко избивают девушку в Череповце
В ходе спецоперации погиб доброволец из Вологды
Движение транспорта по улице Дзержинского в Вологде станет двухсторонним
Под Херсоном погиб житель Череповца

Похожие новости

Страховая компания «СОГАЗ-Мед»: нам доверяют защиту здоровья

Многие аспекты жизни для нас очень важны, это — карьера, успех, деньги и так далее. Но все это теряет смысл, если у человека нет самого главного — здоровья

542
0

На 800 детей в поселке Суда Череповецкого района нет ни одного педиатра

Такая ситуация продолжается более двух лет

811
0

«СОГАЗ-Мед»: как часто вы проверяете здоровье?

На этот особенно актуальный после пандемии коронавирусной инфекции вопрос россиянам предложили ответить специалисты страховой компании «СОГАЗ-Мед» на страницах Общества в социальных сетях.

523
0

Вологжан приглашают принять участие в соревнованиях по фоновой ходьбе

Первый этап соревнований начнётся 10 сентября

1096
0

У 20% череповчан выявили ожирение

Таковы результаты экспресс-тестирования летнего проекта «Шаг к здоровью»

789
0

Выставка необычных экспонатов из Музея занимательного здоровья откроется осенью в Череповце

В Музее природы откроется экспозиция, где можно будет узнать о полезных и вредных привычках, возможностях человеческого тела и о том, как быть здоровым

2145
0

Жители Вологодской области могут проконсультироваться по «Телефону здоровья» по проблемам слуха и полости рта

20 и 21 июля в Вологодской области работает «Телефон здоровья» — (8172) 72-00-60

850
0

В Вологодской области запустили онлайн-сервис о здоровье и способах его поддержания

Чек-лист является абсолютно анонимным. Требуется указать только пол и возрастную категорию

1161
0

Жители Вологды 28 мая смогут сделать экспресс-тест состояния здоровья на улице

Акция пройдет в рамках областной кампании «Пространство без табачного дыма»

1275
0

Влияние сказок на поведение младших школьников изучат в Вологодской области

Ученые изучат сказки как средство профилактики здорового образа жизни

1206
0

Вологодские телеграм-каналы обсуждают здоровье губернатора

Основанием послужил кашель Олега Кувшинникова во время оперштаба

 

6987
0

Жители Вологодской области употребляют сахара в два раза больше нормы

При этом вологжане не доедают фруктов, овощей и молочки, что способствует ожирению
 

2474
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Предпринимателя из Верховажского района осудили за незаконную рубку леса
Программа льготного автокредитования банка «Открытие» признана одной из лучших на рынке по итогам октября
Погибшему под колесами КАМАЗа срочнику из Вологды оставалось отслужить две недели
Как укрепить здоровье осенью?
Трое полицейских из Вологодской области получили награды за спасение жизней
Жителя Чагоды осудили за убийство незнакомого прохожего
Нападающий магнитогорского «Металлурга» Юрий Платонов стал игроком «Северстали»
 
27.10.2022 [Общество]

Население убывает, производство падает: в правительстве Вологодской области спрогнозировали будущее региона

2747
0
31.10.2022 [БлогоVO]

Торжественная церемония открытия моста через реку Кичменьга

344
0
25.10.2022 [Обзор Прессы]

Демографическая яма всё глубже. Или почему русские женщины не рожают, как кошки?

1131
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика