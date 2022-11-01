Трое полицейских из Вологодской области получили награды за спасение жизней

01.11.2022 [Общество]

Владимир Колокольцев вручил награды сотрудникам ОВД, которые спасли жизни.

«В преддверии профессионального праздника Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев провел торжественную церемонию вручения государственных и ведомственных наград 30 сотрудникам органов внутренних дел, проявившим мужество и героизм при спасении погибавших. На мероприятие были приглашены настоящие герои, грамотные и решительные действия которых позволили сохранить жизни людей. Полицейские стали победителями в схватках с пламенем пожаров, бурлящими горными реками, коварным льдом водоемов… Презирая опасность, они приходили на помощь людям, противопоставив вызовам стихии свои знания, опыт и неравнодушные сердца», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В Вологодской области награды получили трое полицейских. За каждой наградой — история со счастливым финалом.

Первая история произошла в Соколе. Начальник тыла МО МВД России «Сокольский» Вологодской области майор внутренней службы Денис Котомин вместе с коллегой майором полиции Андреем Кульчицким вошел в охваченный огнем дом, нашел маленькую девочку и вынес ее в безопасное место. Полицейские оказались случайно на месте пожара. Сначала вытащили взрослых, которые сказали, что в доме еще остался ребенок. Тогда полицейские вновь забежали в дом, который был уже охвачен пламенем. Девочку нашли. Она держала на коленях котенка, у которого уже были опалены уши. В счастью, сам ребенок не пострадал. 

«События развивались стремительно, решение принималось мгновенно, так как целью было спасение жизни людей и недопущение распространения огня. Мы вбежали в горящий дом и, как оказалось, успели вовремя. Еще бы несколько минут и ребенок, находящийся в пылающем строении, мог погибнуть. К счастью, этого не произошло. Для меня же самое главное, что удалось избежать человеческих жертв. Служу России!», — говорит Денис Котомин. 

Вторая награда за спасенные жизни уехала в Череповец. Находясь на маршруте патрулирования одного из участков Северного шоссе города Череповца, экипаж дорожно-патрульной службы остановился, пропуская людей на пешеходном переходе. В зеркало заднего вида старший лейтенант полиции Сергей Круглов заметил автомобиль, который, не снижая скорости, мчался по соседней полосе. Мгновенно оценив ситуацию, Сергей резко развернул патрульный автомобиль, перекрыл левую полосу движения и принял удар на себя. В результате своевременных и решительных действий полицейского удалось избежать неминуемой трагедии.

Тэги: герои, полиция

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