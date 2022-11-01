Трое полицейских из Вологодской области получили награды за спасение жизней

Владимир Колокольцев вручил награды сотрудникам ОВД, которые спасли жизни.

«В преддверии профессионального праздника Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев провел торжественную церемонию вручения государственных и ведомственных наград 30 сотрудникам органов внутренних дел, проявившим мужество и героизм при спасении погибавших. На мероприятие были приглашены настоящие герои, грамотные и решительные действия которых позволили сохранить жизни людей. Полицейские стали победителями в схватках с пламенем пожаров, бурлящими горными реками, коварным льдом водоемов… Презирая опасность, они приходили на помощь людям, противопоставив вызовам стихии свои знания, опыт и неравнодушные сердца», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В Вологодской области награды получили трое полицейских. За каждой наградой — история со счастливым финалом.

Первая история произошла в Соколе. Начальник тыла МО МВД России «Сокольский» Вологодской области майор внутренней службы Денис Котомин вместе с коллегой майором полиции Андреем Кульчицким вошел в охваченный огнем дом, нашел маленькую девочку и вынес ее в безопасное место. Полицейские оказались случайно на месте пожара. Сначала вытащили взрослых, которые сказали, что в доме еще остался ребенок. Тогда полицейские вновь забежали в дом, который был уже охвачен пламенем. Девочку нашли. Она держала на коленях котенка, у которого уже были опалены уши. В счастью, сам ребенок не пострадал.

«События развивались стремительно, решение принималось мгновенно, так как целью было спасение жизни людей и недопущение распространения огня. Мы вбежали в горящий дом и, как оказалось, успели вовремя. Еще бы несколько минут и ребенок, находящийся в пылающем строении, мог погибнуть. К счастью, этого не произошло. Для меня же самое главное, что удалось избежать человеческих жертв. Служу России!», — говорит Денис Котомин.

Вторая награда за спасенные жизни уехала в Череповец. Находясь на маршруте патрулирования одного из участков Северного шоссе города Череповца, экипаж дорожно-патрульной службы остановился, пропуская людей на пешеходном переходе. В зеркало заднего вида старший лейтенант полиции Сергей Круглов заметил автомобиль, который, не снижая скорости, мчался по соседней полосе. Мгновенно оценив ситуацию, Сергей резко развернул патрульный автомобиль, перекрыл левую полосу движения и принял удар на себя. В результате своевременных и решительных действий полицейского удалось избежать неминуемой трагедии.