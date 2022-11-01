Жителя Чагоды осудили за убийство незнакомого прохожего

В Чагоде суд вынес приговор 30-летнему местному жителю, признанному виновным в убийстве незнакомого мужчины.

Как NewsVO сообщал ранее, инцидент произошёл ночью 12 марта 2022 года. Пьяный подсудимый, незадолго до того освободившийся из колонии, услышал на улице шум и вышел из дома. Там он увидел группу ссорившихся людей, с одним из которых у него возник конфликт. Обвиняемый ударил 51-летнего потерпевшего ножом в грудь.

«После этого фигурант вызвал на место скорую помощь, 51-летний пострадавший был доставлен в лечебное учреждение, где скончался спустя непродолжительный период», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

Осуждённому назначено наказание в виде девяти лет колонии строгого режима.